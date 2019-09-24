زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب بورتوريكو

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر بورتوريكو، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية التي أثارت الذعر بين المواطنين.



وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن مركز الزلزال وقع على بعد 79 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم يتم إصدار تحذيرات من احتمالية حدوث موجات المد العاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية القوية.