ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انهيار شركة توماس كوك.. 21 ألف موظف مهددون بفقدان عملهم

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
توماس كوك
توماس كوك
أ ش أ
بعد الانهيار الرسمي لشركة "توماس كوك" البريطانية أقدم شركة سفريات في العالم أصبح 21 ألفا من العاملين بينهم تسعة الآف بريطاني مهددين بفقدان وظائفهم.

وجاء انهيار توماس كوك بعد فشلها في توفير 200 مليون جنيه إسترلينى لسداد ديونها، وأصبحت اعتبارا من بداية الأسبوع الحالى خاضعة لنظام إدارة.

وفي الوقت نفسه يواجه الحاجزون على متن رحلات الشركة مشكلة كبيرة، حيث تم إبلاغ المسافرين الذين كان مقررا لهم استخدام هذه الرحلات اعتبارا من أمس الاثنين بالبقاء في منازلهم، وتقطعت السبل بنحو 150 ألف بريطاني ممن يقضون عطلاتهم وفقا لبرامج الشركة.

وذكرت مصادر مطلعة أنه بات على هيئة الطيران المدني البريطانية ضخ نحو 100 مليون جنيه إسترليني من أجل حل مشكلة العالقين.

وكانت شركة توماس كوك قد واجهت أزمة مالية طاحنة وعجزت عن مواجهة ديونها مما أدى لانخفاض قيمتها من 2ر2 مليار جنيه إسترلينى إلى 180 مليونا في عام واحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توماس كوك كلمة السر.. احتجاز بريطانيين في تونس يثير أزمة.. تفاصيل

توماس كوك تعلن إفلاسها.. تفاصيل انهيار أقدم شركة سياحية في العالم

أقدم شركة سفريات في العالم تحاول تجنب الانهيار.. تفاصيل

إفلاس توماس كوك يتسبب في كارثة كبرى لـ تركيا

بوريس جونسون يعترف بدور حكومته في إفلاس توماس كوك

بـ 60 مليون يورو.. وزير السياحة التونسي: توماس كوك مدينة لفنادقنا

ترشيحاتنا

شاهد.. صدمة لجماهير الأهلي بسبب مباراة سموحة

موعد بدء الدراسة في أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

أنا صاحب الكورة| سموحة ضد الأهلي.. أسباب تراجع مستوى الأحمر في افتتاح مباريات الدوري المصري.. فيديو

حولت المنطقة لـ غرزة حشيش.. حكاية هجوم إخواني على أم كلثوم والرد عليه .. تفاصيل

نجمة النجوم.. جمهور سمية الخشاب يتغزل في أحدث إطلالاتها

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

سبب مثير وراء استبعاد صالح جمعة من تشكيل الأهلي في 3 بطولات

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

في ذكرى ميلاد درية أحمد.. لماذا غضبت من ابنتها سهير رمزي؟

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

فرح يتحول إلى معركة بالكراسي بين المعازيم .. لن تصدق ما حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور