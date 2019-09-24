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أخبار البلد

رئيس الوزراء يزور محافظة بني سويف اليوم لتفقد عدد من المشروعات

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:17 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محافظة بني سويف، لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ومنها مشروعات الطرق والصرف الصحي وعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية، ومشروعات صناعية، والإسكان اجتماعي للوقوف على الموقف التنفيذ لهذه المشروعات.

ويتفقد مدبولي عددا من المصانع ومشروع تطوير محطة الصرف الصحي، والمنطقة التكنولوجية بشرق النيل في بني سويف.

ويعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع القيادات التنفيذية لمعرفة المشكلات التي تواجه المحافظة والعمل على حلها.

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