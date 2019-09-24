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أخبار العالم

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب بإقليم بابوا إلى 26 قتيلا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:26 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الشرطة في إقليم "بابوا" الإندونيسي أحمد كمال اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي اندلعت مؤخرا إلى 26 قتيلا، وذلك بعد العثور على 6 جثث داخل وحول حطام عدة مبان من التي أشعل المتظاهرون الغاضبون النيران بها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن التظاهرات العنيفة بدأت بعد انتشار شائعات حول توجيه مدرس من إقليم آخر إهانة عرقية لأحد الطلاب من السكان الأصليين.

كان رئيس الشرطة رودولف ألبرت روددا قد أعلن في وقت سابق أن المتظاهرين الغاضبين أشعلوا النيران في مبان حكومية ومحال تجارية وسيارات في الطريق المؤدي إلى مكتب رئيس مدينة "وامينا"، فيما أفاد مسؤولون بمطار المدينة أنه تم إغلاقه جراء الأحداث حتى إشعار آخر.

وتعتقد الشرطة أنه تم نشر الشائعة عمدا بشكل واسع بين المدارس ومجتمع السكان الأصليين لإثارة الشغب، مطالبة السكان بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة.

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