قبل الأولمبياد.. اليابان تستقبل الوافدين باستخدام بياناتهم الإلكترونية في المطارات

أعلنت اليابان عن توسعها في استخدام البيانات الإليكترونية للعملاء في الجمارك في المطارات لتسهيل دخول العدد المتزايد من الركاب الوافدين استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية العام القادم "طوكيو 2020".



وتسمح هذه الأنظمة للركاب بتقديم بيانات الجمارك إليكترونيا باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي أثناء انتظار الحقائب حسبما ذكرت سلطات الجمارك اليابانية.



وسيتم تشغيل نظام البوابات الذى بدأ العمل به بالفعل في أحد محطات الوصول في مطار "ناريتا" في مطارات نيو تشتوس وهانيدا وتشوبو وكانساى وفوكوكا اعتبارا من الربيع القادم، كما أعلن المسؤولون عن استخدام مطار ناها لنفس النظام في نهاية مارس المقبل.



ووفقا للنظام الجديد سيكون المسافرون مطالبين بتحميل التطبيق المطلوب مسبقا ويقومون عند بوابة الدخول بعرض جواز السفر والكود الخاص بهم عن طريق التطبيق الجديد.