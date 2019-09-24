ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:14 ص
عملات اجنبية
عملات اجنبية
علياء فوزى
شهدت الدولار وأسعار العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24/ 9 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
وبلغ سعر الدولار نحو 16.24 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، مرتفعا قرشين، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.83 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع بزيادة قرش واحد، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.19 جنيه للشراء و20.36 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري
وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.37 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع، بارتفاع قرش واحد بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و15.22 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يسجل 16.56 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 22-7-2019

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 31-7-2019

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 17-9-2019

ارتفع قرشا.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 - 9 - 2019

ترشيحاتنا

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

اليوم.. وصول أولى الرحلات الجوية من تركيا إلى الأقصر

هبوط أسعار النفط.. والتركيز يتحول من الإمدادات السعودية إلى مخاوف الطلب العالمي

بـ فستان رائع... شيرين عبد الوهاب تبهر جمهورها بإطلالتها في السعودية

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

بعد مساندة الجميع.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا لمحبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي