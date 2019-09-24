سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

شهدت الدولار وأسعار العملات الأجنبية ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24/ 9 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.



سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وبلغ سعر الدولار نحو 16.24 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، مرتفعا قرشين، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.83 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع بزيادة قرش واحد، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.19 جنيه للشراء و20.36 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.



سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.37 جنيه للشراء و16.50 جنيه للبيع، بارتفاع قرش واحد بينما سجل 100 ين يابانى نحو 15.10 جنيه للشراء و15.22 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصينى نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.



