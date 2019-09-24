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منوعات

إهمال كوري.. حامل تتلقى العلاج في المستشفى فأجهضوها بالخطأ

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
سيدة حامل
سيدة حامل
أ ش أ
أجرى الأطباء في مستشفى بالعاصمة الكورية الجنوبية "سول" عملية إجهاض لسيدة حامل بطريق الخطأ، بعد اختلاط الأمر عليهم بين مريضتين.

وكانت الضحية وهي امرأة فيتنامية قد توجهت للمستشفى رفقة زوجها لإجراء اختبار الحمل، وقد تأكد أنها حامل في ستة أسابيع، وأبلغت أنها بحاجة إلى محلول للحقن الوريدي لتحسين التغذية، وبينما كانت في انتظار إجراء المعالجة الوريدية جاءت لها ممرضة ومعها بيانات لمريضة أخرى كانت في حاجة لجراحة لتعرضها لإجهاض خاطئ مات فيه الجنين ولكن لم يتم إجهاضه بعد.

وبدون التأكد من هوية المرأة، قامت الممرضة بحقنها بعقار مخدر بدلًا من إعطائها حقنة الوريد، وأثناء نومها، أجرت أخصائية أمراض النساء الجراحة، بعدما أخفقت أيضًا في فحص بيانات المريضة.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أنه بعد العملية التي استغرقت 30 دقيقة، توجهت إلى منزلها ولكنها لاحظت وجود نزيف ومن ثم توجهت للمستشفى مرة أخرى لتبلغها طبيبة أخرى أنه تم إجهاض الجنين.

وذكرت الشرطة في منطقة جانجسيو أنها احتجزت طبيبة وممرضة في المستشفى في غرب العاصمة سول للاشتباه في إهمالهما المهني.

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