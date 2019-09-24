حبس أبو الحمايل بعد ضبطه بمواد مخدرة ببنها

أمرت نيابة مركز بنها بحبس عاطل وشهرته " أبو الحمايل " 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.



واعترف المتهم فى التحقيقات التى أجريت معه بتجارة المواد المخدرة وتوزيعها على عملائه بقرى بنها وأطرافها حتى تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته كيلو ونصف مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائه.



كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط محمود ع م وشهرته " أبو الحمايل " 35 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا ( مخدرات – سلاح ).



وضبط بحوزة المتهم سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع و 2 طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1.500 كيلو جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.