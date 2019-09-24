مطروح تستعد للسيول.. إجراءات لمنع انهيار السدود الترابية بسبب الأمطار بالكيلو 4.. رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد وادي إسماعيل ويوجه بإزالة المباني أمام مجرى السيل.. والبدء في أعمال التكاسي والمخرات

تعرض منازل عديدة للتصدع العام الماضي أثناء السيول

زيارات مسئولين للمواقع لتفقد إجراءات مواجهة السيول

تمهيد مجرى السيل بالمعدات بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية

عانت محافظة مطروح العام الماضي من تساقط الأمطار بكميات كبيرة وصلت لحد السيول، خاصة بمنطقة الكيلو 4، وتسببت في تعرض العديد من المنازل للتصدع.واستعدادا لموسم الشتاء بمدينة مرسى مطروح لمنع تكرار تاثير السيول خاصة بمنطقة الكيلو 4، قام اللواء وليد المعداوى، رئيس مدينة مرسى مطروح، بجولة ميدانية بوادي إسماعيل بالكيلو 4 لمعاينة مجري السيل على الطبيعة.وأكد اللواء وليد المعداوى أنه تمت معاينة مجرى السيل بوادي إسماعيل بالكيلو 4 على الطبيعة حتى نهاية المجرى بحضور ممثلي الزراعة والري بالمدينة.ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بإزالة جميع المنشآت والمباني التي تعيق مياه الأمطار من أمام مجرى السيل، حفاظا على أوراح المواطنين، حيث إنها قد تؤدي إلى انهيار منازل الأهالي.كما وجه بتمهيد مجرى السيل بالمعدات بالتنسيق بين مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية المعنية بالاستعداد للسيول.من ناحية أخرى، ناقش رئيس مدينة مرسى مطروح مع ممثل مديرية الطرق سرعة البدء في أعمال التكاسي ومخرات السيول بالطرق بالكيلو 4، حيث تم عقد اجتماع مع ممثل مديرية الطرق بمطروح لمناقشة حالة الطرق بمنطقة مجري السيول بالكيلو 4.وأشار اللواء وليد المعداوى إلى تقديم جميع أنواع الدعم لمديرية الطرق لسرعة الانتهاء من أعمال التكاسي ومخرات السيول بالطرق بمنطقة الكيلو 4.ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، نائب رئيس المدينة ورئيس الحي بوضع حواجز من البلدورات حول الغرفة المنهارة بمتطقة الكيلو 4 بالتنسيق وشركة مياه الشرب مع غلق المطبق والغرفة.من ناحية أخرى، واستعدادا لمواجهة السيول بمدينة النجيلة غرب مطروح استعدادا لموسم الأمطار، قام المهندس ممدوح أنور، رئيس مدينة النجيلة، بجولة ميدانية على مخرات السيول لمعاينة مجرى السيل على الطبيعة، والتأكد من تطهيره وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار بمخرات السيول بمناطق أبو شهبة ورقبة الثعالب بالمثاني ووادي الجيالي ووادي الطويل، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها.وأكد رئيس مدينة النجيلة أنه يتم حاليا إزالة أي عوائق من أمام مجرى السيل التي تعيق مياه الأمطار حفاظا على أرواح المواطنين، ومراجعة تجهيز جميع المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار أو سيول مع رفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.ووجه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، جميع رؤساء المدن بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأهب استعدادًا لموسم الشتاء مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة أي حادث، مع مراجعة جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات سحب المياه مع إحالة أي حالة تقاعس للتحقيق.كما وجه بمتابعة تجهيز غرفة عمليات بكل مدينة من المدن الثمانية والتأكد من صلاحية أجهزة الاتصالات، وتأمين توافر السلع التموينية واستكمال الاحتياطي اللازم للمدينة، مع استعداد المستشفيات من الأطباء والأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال، بالإضافة إلى تحديد نقاط الإغاثة وأماكن الإيواء وعمل خطة لها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.كما شدّد المحافظ على ضرورة التنسيق المبكر بين رؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومراجعة جميع شنايش تصريف مياه المطر لمنع تجمعها بالشوارع، ووضع خطط لإزالة المياه فى بعض المناطق والشوارع التي تشهد تجمع المياه بها وجاهزية كل قطاع لمواجهة أى طارئ وفتح اتصال مباشر مع غرفة عمليات المحافظة.كما تم برئاسة محمد أبو غنيمة، السكرتير العام للمحافظة، عمل محاكاة لمواجهة سقوط السيول وتطهير مخرات السيول للتأكد من عدم وجود أي إعاقات لها وللتأكد من استعداد جميع الأجهزة المعنية لموسم السيول.