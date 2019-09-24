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أستاذ تمويل: إعادة تأهيل البنية الأساسية يشجع على الاستثمار.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
إستثمار
إستثمار
مي محمد
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ تمويل واستثمار، أن أزمة الدين العام ليست في ضخامة رقم الدين، بمعنى أنه يمكن للرقم أن يزيد ولكن كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي قلت النسبة، مشيرا إلى أن الاتجاه التي تسير فيه الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد اتجاه صحيح وسليم.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، إلى أن أغلب الدول في مراحل التنمية والبناء والإصلاح الاقتصادي يزداد الدين العام عليها سواء داخليا أو خارجيا، نظرا لأن هذا يأتى في سياق إعادة تأهيل البنية الأساسية للدولة.

وأردف أنه خلال عقد الثمانينيات القرن الماضي اتجهت الدولة المصرية إلى مزيد من الاستدانة لإعادة تأهيل بناء البنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي ومياه وطرق وغيرها.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل البنية الأساسية للدولة يحسن من مستوى معيشة المواطن ويشجع على الاستثمار، متابعا أن ما قامت به الدولة المصرية من زيادة في الدين كان يتجه في الاستثمارات الأولية.

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