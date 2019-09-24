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أخبار العالم

زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر يضرب كامتشاتكا في روسيا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء المحيط الهادي قبالة ساحل مدينة "كامتشاتكا" في أقصى شرق روسيا.

وقال الفرع المحلي لجهاز الخدمة الجيوفيزيائية بأكاديمية العلوم الروسية اليوم - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن مركز الزلزال المسجل في الساعة 09:54 بالتوقيت المحلي كان في المحيط الهادي على بعد 140 كم إلى الجنوب الشرقي من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، موضحا أن مركز الزلزال يقع على عمق 19.2 كم تحت قاع البحر.

كما أعلن الفرع المحلي لوزارة الطواريء الروسية "أن سكان بتروبافلوفسك كامتشاتسكي شعروا بهزات بلغت قوتها درجتين على مقياس ريختر، فيما لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي إصابات أو أضرار، كما لم يتم إصدار أي إنذار بوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".

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