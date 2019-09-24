سرقة أغطية بالوعات الصرف على طاولة البرلمان.. نواب: لا بد له من حساب رادع

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، ظهر اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة إزهاق أرواح الأطفال التى تروح ضحية لمثل هذه الجرائم.



يأتي اجتماع اللجنة اليوم " الثلاثاء "، في ضوء متابعة التوصيات العامة الصادرة من اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن وفاة طفلة إثر سقوطها ببالوعة صرف غير مغطاة نتيجة إهمال مسئولي الوحدة المحلية بمركز نجع حمادي، ومذكرة كل من النائبين محمد فؤاد وإيهاب منصور بشأن وفاة طفل بسبب سقوطه في بالوعة صرف بدون غطاء أمام نادي الطالبية بشارع الهرم.



وقال النائب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سبق للجنة متابعة هذا الملف علي مدار الفترات الماضية نتيجة حوادث سابقة كانت في محافظة السويس والبحيرة وقنا، وراح فيها ضحايا من أبنائنا وأهالينا، موضحا أن الإشكالية في هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية.



وأكد السجيني أن اللجنة رأت ضرورة التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات من كونها زهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخري لا تكون مطمعا للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث أن التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة تصنيعها من العديد من المواد الأخري التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبالوعات ولا تكون مطمعا للعصابات قائلا:" تغيير كود أغطية البالوعات لمواد أخري تجعلها غير مطمع للعصابات".



ودعا رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى ضرورة تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفاءة في هذا الإطار.



وأكد السجينى أن تفعيل هذه الخطة خاصة تغيير الكود من شأنه وأد المشكلة من أساسها، حرصا علي أرواح المواطنين التى تزهق بهذه الصورة غير المقبولة.



من ناحيتها أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل كارثة بحق المواطن المصري، ولا بد من رؤية حكومية فاعلة من أجل مواجهتها بشكل حاسم حفاظا علي أرواح المواطنين التي تزهق بهذه السهولة نتيجة إهمال موظف أو تراخي أخر عن القيام بدوره.



وأكدت أن هذه الظاهرة تمثل جريمة في حق المواطنين بسبب الإهمال من جانب المسؤولين سواء في الوحدات المحلية أو شركات المياه والصرف، مشيرة إلي أن الرقابة غائبة علي هؤلاء المسؤولين الذين لا يقومون بالدور المنوط بها، ويتسبب إهمالهم في زهق أرواح المواطنين.



وتابعت أنيسة حسونة قائلة: "ما حدث ويحدث للمواطنين والأطفال جراء السقوط في البالوعات ومن ثم الوفاة تعد جرائم قتل ومن ثم يجب محاسبة المقصر بشأنها مهما كان" مضيفة:" دى جريمة قتل ويجب القصاص من المهملين المسالة لازم لها عقاب صارم".



بدوره قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يهدف لمناقشة أزمة بالوعات الصرف الصحي ومتابعة التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن واقعة غرق "الطفل ياسين" في بالوعة صرف صحي بالطالبية يجب ألا يمر مرور الكرام.



وأكد ضرورة أن تكون هناك مسائلة في ظل وجود توصيات صادرة العام الماضي من لجنة الإدارة المحلية علي أثر حادث السويس وقنا؛ ولم نجد أي تحركات حقيقية في إطار تلك التوصيات وهو ما أودى بحياة العديد من الأبرياء.