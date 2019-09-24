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اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:35 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
آية الجارحى
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24-9-2019، حيث سجل في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات صادره عنه 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف ابو ظبي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 16.24 جنيه للشراء و 16.34.

سعر الجنيه المصري أمام الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ايران للتنمية 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.

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