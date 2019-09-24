سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك

سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف ابو ظبي

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الجنيه المصري أمام الدولار في البنك التجاري الدولي





استقرمقابلاليوم الثلاثاء 24-9-2019، حيث سجل في البنك المركزي المصري وفقا لأحدث بيانات صادره عنه 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.وسجلمقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الاسلامي 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي بنك عودة 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 16.24 جنيه للشراء و 16.34.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ايران للتنمية 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 16.24 جنيه للشراء و 16.34 جنيه للبيع.