معلمو دمياط: النقابة لن تتخلى على دورها في التصدي للشائعات

أكدت النقابة الفرعية للمعلمين بدمياط برئاسة جمال مسلم نقيب المعلمين بالمحافظة، تأييدها الكامل والمطلق للوطن ومؤسساته وقيادته حكومة وجيشا وشرطة في دحر الإرهاب، واستكمال مسيرة البناء والتنمية من اجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.



وقال جمال مسلم نقيب معلمى دمياط إن النقابة لن تتخلى على دورها في التصدي للدعوات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى التي تسعى للنيل من استقرار البلد والقدح في رموزها وزعزعة الثقة بين الشعب وقيادته.



وأشار مسلم الى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية من نمو اقتصادي وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتطوير المنشآت الصحية والتعليمية، فضلا عن إنجازات في مجال الرعاية الصحية، وإعادة تشغيل المصانع الكبرى التي تكلفت المليارات، وإنشاء المدن الجديدة، ومساكن للشباب ومحدودى الدخل، والقضاء على ظاهرة العشوائيات.