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ثقافة

عيد النيروز والتقويم القبطي احتفالية في مكتبة المستقبل الليلة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
طارق موسى
تنظم جمعية مصر الجديدة في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك، احتفالية كبرى تحت عنوان "عيد النيروز والتقويم القبطي"، احتفالا برأس السنة القبطية التي تواكب 12 من شهر سبتمبر، وذلك في مكتبة المستقبل بجسر السويس، تتضمن عددا من المحاضرات يلقيها المهندس عصام جودة رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وأكد د. نبيل حلمي، أمين عام جمعية مصر الجديدة، أهمية التقويم القبطى وأنه يجب أن يحتفل به احتفالات كبيرة لا تقل عن الاحتفالات بالتقويم الميلادى أو الهجرى لأن التقويم القبطى هو التقويم الأساسى للمصرين الذين عرفوا التقويم قبل شعوب العالم، مشيرا الى أن جمعية مصر الجديدة ومن منطق دورها المجتمعى تحرص على مشاركة الكنيسة المصرية هذا الاحتفال فى شهر سبتمبر من كل عام ذكرى بدء العام القبطي الجديد، منوهًا بأن التقويم القبطي هو تقويم الشهداء، وهو التقويم الذي تتبعه كنيستنا القبطية منذ عام 284 م – التاريخ الذي يوافق العام الأول للشهداء.

واختارت كنيستنا هذا التاريخ كبداية لتقويم الشهداء لأنه يوافق بداية تولي الأمبراطور دقلديانوس حكم الامبراطورية الرومانية، لأنه كان أعنف أباطرة الدولة الرومانية الذين اضطهدوا المسيحية في العصور الوثنية.

من جهته قال فؤاد عدلي، مدير مكتبة المستقبل، إن الاحتفالية تلقى الضوء على الحياة الاجتماعية للشعب المصرى قبل هذا التقويم وكيف بدأ وتطور التقويم في مصر القديمة؟، وكيف انتشر لكل العالم، والتعريف باسماء الشهور القبطية وسبب تسميتها مثل طوبة وامشير وكهيك وغيرها من الشهور القبطية.

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