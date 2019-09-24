بعد اكتشاف خطأ.. الشرطة اليونانية تفرج عن لبناني متهم باختطاف طائرة

وكان قد ألقي القبض على الرجل في 19 سبتمبر عندما ورد اسمه بوصفه مطلوبا لدى السلطات الألمانية خلال تفقد الجوازات بجزيرة ميكونوس.





وقالت الشرطة إن قاعدة بيانات للاتحاد الأوروبي حددت هوية شخص يتطابق اسمه مع اللبناني ومطلوب لدى ألمانيا في قضية تتعلق بالإرهاب.

قالت الشرطة اليونانية اليوم، الثلاثاء، إنها أفرجت عن لبناني يبلغ من العمر 65 عاما فيما يتعلق باختطاف طائرة عام 1985 بعد التباس فيما يبدو في تحديد الهوية مع شخص مطلوب لدى السلطات الألمانية.وأوضحت الشرطة اليونانية أن تلك القضية تتعلق باختطاف طائرة تابعة لشركة ترانس وورلد إيرلاينز (تي. دبليو. إيه) عام 1985 وبجريمة خطف في عام 1987.وقالت الشرطة في بيان إنه بخلاف الاسم لم تقدم السلطات الألمانية أي دليل آخر على الهوية.وأضافت الشرطة أن السفارة اليونانية في لبنان قدمت للسلطات وثائق استنادا إلى مسئول لبناني تقول إن المحتجز صحفي يحظى بالتقدير وإن اسمه تشابه مع اسم الرجل المطلوب لدى ألمانيا.وقالت الشرطة: "أبلغتنا السلطات الألمانية بأن الادعاء الألماني لن يطالب بتسليم الرجل نظرا لعدم‭‭ ‬‬التمكن من تحديد هويته".