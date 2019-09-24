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أخبار العالم

اليابان تستثمر 10 مليارات دولار في الغاز المسال لخفض الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
اليابان تستثمر 10
اليابان تستثمر 10 مليارات دولار في الغاز المسال لخفض الاعتما
رويترز
ذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليوم الثلاثاء أن القطاعين العام والخاص في اليابان سيستثمران عشرة مليارات دولار لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المسال على نطاق أوسع في أنحاء العالم، وذلك بسبب مخاوف حيال استقرار إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وتهدف الحكومة اليابانية إلى خفض اعتمادها على النفط من الشرق الأوسط بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر، إذ يشكل النفط القادم من المنطقة حوالي تسعين بالمئة من وارداتها من الخام.

وقالت الصحيفة إن وزير الصناعة الياباني ايسشو سوجاوارا سيعلن الخطة خلال مؤتمر منتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال في طوكيو اليوم الثلاثاء.

وسيأتي مبلغ العشرة مليارات من تمويل للقطاعين العام والخاص واستثمار من كيانات مثل بنك اليابان للتعاون الدولي وشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن التي تدعمها الحكومة وكذلك من شركات تجارة خاصة ومؤسسات مالية وفقا لنيكي.

وقالت نيكي إنه مع تمويل قدرة عشرة مليارات دولار، تخطط اليابان لتمول مشاريع مثل محطات معالجة ومرافئ استقبال ومحطات لتوليد الكهرباء.

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