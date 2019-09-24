ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قراءة في بحث الدخل والإنفاق بـ المصري للدراسات الاقتصادية.. غدا

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 02:17 م
بحث الدخل والإنفاق
بحث الدخل والإنفاق
آية الجارحى
يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان: "قراءة تحليلية في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك" وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمقر المركز، لمناقشة أهم النتائج التي أظهرها البحث الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضى عن سنة 2017/2018.

ويتحدث في الندوة كل من الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، والأستاذة آمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات سابقا بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعقب عليهما الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق.

يعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم الأبحاث الأسرية التي يجريها الجهاز؛ حيث يوفر كما كبيرا من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد وإرساء قاعدة معلومات لقياس الفقر، واستخدامها في تحديد الفئات المستهدفة بالبرامج الاجتماعية المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاثنين المقبل .. رئيس الوزراء يعلن حجم الدخل والإنفاق وخريطة الفقر بمصر

الإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018

الإحصاء يعلن اليوم نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018

الإحصاء يعلن ارتفاع خط الفقر إلى 32.5%

الإحصاء:26.2% من الأسر المصرية مشتركة بالتليفون الأرضي

محافظ القليوبية يشارك فى أعمال مؤتمر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك

ترشيحاتنا

صمت الرحيل أصعب.. رسالة رثاء مؤثرة من شيكابالا لـ الطفل أدهم

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

صدمة جديدة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أوساسونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة .. صور

انفجار عبوة شامبو داخل سيارة يتسبب في خسائر كارثية.. وهذا ما حدث!

للمرأة السعودية.. استوحي إطلالاتك بالمناسبات من تصميمات رزان العزوني