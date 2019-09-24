قراءة في بحث الدخل والإنفاق بـ المصري للدراسات الاقتصادية.. غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأربعاء، ندوة بعنوان: "قراءة تحليلية في بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك" وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا بمقر المركز، لمناقشة أهم النتائج التي أظهرها البحث الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضى عن سنة 2017/2018.



ويتحدث في الندوة كل من الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة، والأستاذة آمال نور الدين، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات سابقا بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعقب عليهما الدكتور عثمان محمد عثمان، أستاذ الاقتصاد ووزير التخطيط الأسبق.



يعد بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم الأبحاث الأسرية التي يجريها الجهاز؛ حيث يوفر كما كبيرا من البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد وإرساء قاعدة معلومات لقياس الفقر، واستخدامها في تحديد الفئات المستهدفة بالبرامج الاجتماعية المختلفة.

