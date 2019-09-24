ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أهمية التعليم وانتشار الإسلام فى ورش حكي بثقافة القاهرة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقد بيت ثقافة نادي الطيران بالتجمع بفرع ثقافة القاهرة ورشة حكي عن أهمية التعليم تم من خلالها مناقشة طرق تعليم الأطفال وتثقيفهم وإعدادهم لممارسة حياتهم العملية وتربيتهم على أهمية القراءة، وذلك ضمن اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنمية مهارات وقدرات الأطفال وتشجيعهم على القراءة، بالإضافة إلى معرض كتب عن تعلم الكمبيوتر.

أقام بيت ثقافة دار الإشارة ورشة حكى عن "الدرفيل الشجاع" الذي كان يعيش على الشاطىء ويشاهد الأطفال يلعبون وكان يراقبهم ويتمنى أن يلعب معهم وفى يوم من الأيام كانوا يركبون المركب فغرقت وإذا الدرفيل يرفعه على ظهرة، وعاد الأطفال إلى منزلهم وأصبحوا أصدقاء الدرفيل، ونتعلم منه الشجاعة وحسن التصرف.

أعد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة نجيب الريحانى جدارية فى دار التثقيف الفكري لليوم الخامس، كما نفّذ بيت ثقافة نادي الهلوليدو ورشة حكي عن "إنتشار الإسلام فى الجزيرة العربية" تناولت بداية الإسلام وكيف انتشر فى الجزيرة العربية مع ورشه رسم حر، وأقام قصر ثقافة المطرية معرض منتجات ورش الفنون التشكيلية، كما أعّدت مكتبة الأسرة بألماظة مجلة حائط للأطفال بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاحتفال بذكرى ثورة يوليو بفرع ثقافة القاهرة

«تاريخ الجزيرة العربية» بثقافة المنوفية

ورش فنية لـ هيئة قصور الثقافة في مستشفى ٥٧٣٥٧

ترشيحاتنا

بـ كرانيش قصيرة.. ناهد السباعي بـ اطلالة عصرية في مهرجان الجونة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

أحدهم تخطى الـ٤٠٠ مليون مشاهد.. كيف تفوقت البرامج الخفيفة على التوك الشو السياسي

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

أسعار الذهب ترتفع فى السوق المحلى خلال تعاملات اليوم

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي