طرزان بس مش إنسان.. قرد ينقذ جروا من براثن كلاب ضالة

الرحمة لا تقتصر على الإنسان فهي فطرة يزرعها الله في كل مخلوقاته، فلا تستعجب إذا رأيت حيوانا أو طائرا يحنو على آخر من فصيلته أو من فصلية أخرى، فهي فطرة وشعور يضعه الله في قلوب الكائنات الحية، التي تتعامل بفطرتها دون تزييف، قد يقسو الإنسان قلبه لكن تلك الكائنات تتصرف دون تفكير.



تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لقرد يحمل جروا صغيرا حديث الولادة تركته أمه في الطريق، وحاولت الكلاب الضالة نهشه، نظرا لصغر حجمه وعدم قدرته على حماية نفسه أمامهم، واستغلوا عدم وجود أمه لحمايته.



ظهر ذلك القرد وأنقذه من براثن أنياب الكلاب الضالة التي تجمعت لتناول لحم هذا الصغير الذي ظهر عليه عدم قدرته على إنقاذ نفسه من أنياب الكلاب الكبيرة، فخطفه القرد من بينهم ثم حلق به فوق الأشجار، وأطعمه، وبدأ يتفحصه ليرى إذا حدث له أي مكروه.



الرحمة في أبهى صورها عندما التقطت صورة لذلك القرد واضعا الجرو الصغير بين يديه متكئا على قدميه ويطعمه بيده ليتأكد أنه يأكل، واضعا الطعام بيده في فمه في أقصى درجات الاهتمام وكأنه أما تطعم طفلها الرضيع وتحتضنه بشدة خوفا عليه.



وانبهر رواد التواصل الاجتماعي من تلك المشاهد التي توضح الإنسانية في أبهى صورها، وقدرة الله وعظمة خلقه للرحمة في قلوب كل مخلوقاته.