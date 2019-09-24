ويقدم لكم صدى البلد خدمة بث مباشر لمباراة بريشيا ضد يوفينتوس بالدوري الإيطالي ، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة

بريشيا ضد يوفينتوس

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موعد مباراة يوفنتوس وبريشيا والقناة الناقلة



بث مباشر لمباراة بريشيا ضد يوفنتوس

ترتيب يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

غياب رونالدو عن يوفنتوس

قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا في الدوري الإيطالي



مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

بث مباشر

يحل فريق، ضيفًا على نظيره بريشيا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة"كالتشيو"،وتقامفي تمام االتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.ويأملفي الخروج من مباراة بريشيا حاملًا النقاط الثلاث، من أجل خطف صدارة الدوري الإيطالي، وينتظر هدية من لاتسيو بتعثر إنتر ميلان عندما يحل ضيفًا عليه غدًا، الأربعاء.وخاض يوفنتوس 4 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام فيورنتينا.ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 10 نقاط، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي بريشيا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.ويفتقد يوفنتوس في المباراة لخدمات، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.بوفون - تشيزني - دي ليخت - بيانيتش - خضيرة - رامسي - ديبالا - أليكس ساندرو - دانيلو - ماتويدي - كوادرادو - بونوتشي - هيجواين - إيمري تشان - روجاني - رابيو - ديميرال - بينتانكور - بينسوليو - برنارديسكي.