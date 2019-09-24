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رياضة

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي بث مباشر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
القسم الرياضي
يحل فريق يوفنتوس، ضيفًا على نظيره بريشيا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو"، ويقدم لكم صدى البلد خدمة بث مباشر لمباراة بريشيا ضد يوفينتوس بالدوري الإيطالي ، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة بريشيا ضد يوفينتوس بث مباشر عبر الرابط المرفق في الخبر.


موعد مباراة يوفنتوس وبريشيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة يوفنتوس وبريشيا في تمام االتاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.

بث مباشر لمباراة بريشيا ضد يوفنتوس

ويأمل يوفنتوس في الخروج من مباراة بريشيا حاملًا النقاط الثلاث، من أجل خطف صدارة الدوري الإيطالي، وينتظر هدية من لاتسيو بتعثر إنتر ميلان عندما يحل ضيفًا عليه غدًا، الأربعاء.

وخاض يوفنتوس 4 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام فيورنتينا.

ترتيب يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 10 نقاط، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي بريشيا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

غياب رونالدو عن يوفنتوس

ويفتقد يوفنتوس في المباراة لخدمات، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا في الدوري الإيطالي

بوفون - تشيزني - دي ليخت - بيانيتش - خضيرة - رامسي - ديبالا - أليكس ساندرو - دانيلو - ماتويدي - كوادرادو - بونوتشي - هيجواين - إيمري تشان - روجاني - رابيو - ديميرال - بينتانكور - بينسوليو - برنارديسكي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي بث مباشر 


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