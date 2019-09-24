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أخبار العالم

طقس الخليج: أمطار فى السعودية وغيوم فى الإمارات وحرارة مرتفعة فى الكويت

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
طقس الكويت -أرشيفية
طقس الكويت -أرشيفية
مــيــــس رضـا
تشهد سماء الخليج العربي طقسا متقلبا اليوم الثلاثاء، حيث تكون فرص سقوط الأمطار كبيرة مع تكون الشبورة المائية على أجزاء من أنحاء البلاد وأيضا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على بعض المناطق.

وفيما يلى رصد بحالة الطقس لدول الخليج

السعودية

أفاد بيان الأرصاد الجوية فى السعودية، بأنه يسود طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطى منها والجنوبية,فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج.


الإمارات

تشهد سماء الإمارات غيوما جزئيا مغبرا احيانا خاصة على المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، بحسب توقعات" المركز الوطنى للأرصاد"، مشيرًا إلى أن حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ س تصل إلى 40 كم/ س أحيانا.

و الموج فى الخليج العربى يكون متوسطا يضطرب مساء .. و يحدث المد الأول عند الساعة 20:09 عند الساعة و الجزر الثانى عند الساعة 28:04 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس، اليوم الثلاثاء، سيكون حارًا نسبيًا ورطبًا خلال الليل، الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 39 م، والصغرى 27 م، الرطوبة النسبية العظمى 95%، والصغرى 30 %، شروق الشمس فى الساعة 05:27 صباحًا وغروبها فى الساعة 05:32 مساءً.

طقس الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت، اليوم الثلاثاء، بأن الطقس سيكون حارًا ورطبًا خلال الليل، ودرجة الحرارة العظمى 43 وتواصل ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع.

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