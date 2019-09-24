نقابة المهندسين تعلن موعد فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج

أعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الاشتراك فى المشروع العلاجى الخاص بها للمهندسين وأسرهم لعام 2020.



وسيتم فتح بابا الاشتراك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2019 وحتى يوم 29 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية.



وتسعى نقابة المهندسين جاهدة لتطوير المشروع بالتعاقد مع أفضل المستشفيات، والأطباء الأكفاء، لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم.

