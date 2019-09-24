ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة المهندسين تعلن موعد فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
المهندس هانى ضاحى
المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين
شيماء مجدي
أعلنت نقابة المهندسين عن فتح باب الاشتراك فى المشروع العلاجى الخاص بها للمهندسين وأسرهم لعام 2020.

وسيتم فتح بابا الاشتراك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2019 وحتى يوم 29 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتسعى نقابة المهندسين جاهدة لتطوير المشروع بالتعاقد مع أفضل المستشفيات، والأطباء الأكفاء، لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقابة المهندسين: نسعى لإصدار عقود الفيديك المصري

نقابة المهندسين تكشف ما حققته في تطوير التعليم الهندسي

نقابة المهندسين تستعد لقانون التصالح في مخالفات البناء.. النقيب: لنا دور كبير.. ومقرر اللجنة: نعمل على إخراج المنظومة بشكل جيد.. والتفتيش: مهمة قومية على عاتق مهندسي مصر

ترشيحاتنا

ارتفاع طفيف في سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-9- 2019

1200 إسرائيلي يقتحمون قبر النبي يوسف بـ نابلس

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

أحدهم تخطى الـ٤٠٠ مليون مشاهد.. كيف تفوقت البرامج الخفيفة على التوك الشو السياسي

3 أطعمة تحرمك من ثواب صلاة الجماعة

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن معاشات الممرضات

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي