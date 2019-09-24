المستشفيات الخاصة بدمياط بين ارتفاع تكاليف العلاج والإهمال الفني وضعف الإمكانات.. ووكيل الصحة: اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المستشفيات المذكورة

- المستشفيات الخاصة بدمياط بين ارتفاع تكاليف العلاج والإهمال الفنى وضعف الإمكانيات

يعيش المواطن الدمياطي معاناة يعيشها المواطن مع المستشفيات الخاصة سواء بسبب العبء المادي وارتفاع تكاليف العلاج بتلك المستشفيات أو الإهمال المهنى والفنى بأغلب تلك المستشفيات.





ارتفاع التكاليف

يوجد في محافظة دمياط بها العديد من المستشفيات الخاصة المعروف عنها شهرتها في ارتفاع تكاليف الإقامة والعلاج والعمليات الجراحية بها إلا أنه اضطر إلى اللجوء إليها نظرًا لضعف الإمكانات الطبية والبشرية بالمستشفيات الحكومية وطوابير الانتظار فأغلب الحالات الحرجة تلجأ للمستشفيات الخاصة لإنقاذها إلا أنها أيضا تواجه الإهمال بتلك المستشفيات وأغلبها ليس إهمالا طبيا أكثر منه إهمال فنى أو في إمكانات المستشفى وتجهيزات.





يقول عاطف المشد موظف، أن المواطن يلجأ للمستشفى الخاص لضعف الإمكانيات الطبية والشرية بالمستشفيات الحكومية ولكن للأسف الوضع أصبح متشابهًا جدا في المستشفيات الخاصة، فالمال هو الأساس دون النظر للخدمة التي تقدم للمريض والذى يتحمل العبء المالى بالمستشفى الخاص فأغلب المستشفيات الخاصة لديها الكثير من الإهمال في الأمور الفنية كالمصاعد الكهربائية التى أغلبها معطل او تعطل يوميا بسبب عدم وجود صيانة دورية وكذلك الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وعدم وجود مولدات كهربائية بديلة بالمستشفيات فما الفائدة من الذهاب للمستشفيات الخاصة.





سقوط المصاعد الكهربائية

فكما حدث الأسبوع الماضي في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، وسقط المصعد الكهربائي وأصيب كل من فيه من المرضى والمترددين على المستشفى بكسور عديدة وإصابات مختلفة مما دعا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الى قرار فورى بغلق المستشفى نظرا لأنها ليست المرة الأولى التي يعطل يها الاسانسير ويسقط ويؤدى الى اصابات للمرضى.





وماحدث امس داخل احدى المستشفيات الخاصة بمدينة دمياط وهى مستشفى الصفا ، من انقطاع للتيار الكهربائي بالمستشفى لمدة تجاوزت الأربع ساعات و تعطل المولد الكهربائي بالمستشفى هذا حدث وهناك عمليات جراحية تجرى بالمستشفى إضافة إلى وجود طفل بالحضانة مما كاد ان يسبب في كارثة في ارواح المرضي .





وتقول فاطمة السعيد، ان المستشفيات الخاصة تعتمد على الشو الخارجى ولا تهتم بصحة المريض بالشكل الأمثل وللاسف اغلب المرضى يلجأون إليها أملا في خدمة طبية أفضل من المستشفيات الحكومية ولكنهم يفاجئون بان الوضع اسوأ بكثير ولكن نظافه المكان ووجود أطباء متخصصون ومشهورين بالمستشفيات الخاصة ساعد على نجاح تلك المستشفيات ولهذا وجب عليهم الاهتمام بالمريض.





تدخل فوري

فعلى الفور أعلنت مديرية الصحة بدمياط، حالة الطوارئ فور إخطارها بانقطاع التيار الكهربائي و أن المولدات لم تعمل وتم إخطار هيئة الإسعاف ومديرية أمن دمياط وشركة الكهرباء.





وتوجه الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، إلى المستشفى، يرافقه الدكتور محمد بدران وكيل المديرية، والدكتور محمد فهيم مدير الرعاية الحرجة والعاجلة وإدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور أيمن البطة مدير إدارة العلاج الطبيعي، والخليل مدير المتابعة، لتفقد المستشفى والوقوف على مدى الأزمة والاطمئنان على حالات المرضى.





عودة العمل

ومن جانبه صرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم التعامل الفورى مع أى كارثة تحدث داخل اى مستشفى خاص سواء تعطل أو سقوط المصعد او انقطاع التيار الكهربائى ليس هذا فحسب وإنما يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه تلك المستشفيات ومنها من أغلق بالفعل ومنها من يحقق معهم.



