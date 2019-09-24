الوادى الجديد تبدأ برنامج تأهيلي لطلاب قرى الأربعين

قررت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تنفيذ برنامج تأهيلي مكثف وعاجل لطلاب المرحلة الإعدادية، لرفع مستوى اللغة الإنجليزية ومادة الرياضيات بمدرسة درب الأربعين للتعليم الأساسي بالقرية الأولى التابعة لمركز باريس، ووجهت بالاستعانة بالخريجين من أبناء القرية لسد عجز المعلمين ببعض المواد.



واستكملت مجدي جولتها بمدرسة القرية الثالثة للتعليم الأساسي، حيث تفقدت الفصول ومعامل العلوم والحاسب الآلي وأشادت بمستوى الطلاب وجاهزية المدرسة واطمأنت على وصول الكتب المدرسية للمراحل المختلفة والالتزام بمنظومة الزي الموحد للطلاب والمعلمين، ووجهت بتوفير وسائل تعليمية بالفصول لخدمة العملية التعليمية.



كما وجهت بالتركيز على خطة التشجير والنظافة العامة، وذلك خلال جولتها بمدرسة باريس الثانوية المشتركة، حيث اطمأنت على ما تم تلافيه من ملاحظات سابقة، وكذلك مدى جاهزية واستعداد المدرسة لاستقبال الطلاب، وأكدت إدراج المدرسة بخطة الصيانة ورفع الكفاءة للعام المالي الجديد.

