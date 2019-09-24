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شاهد.. الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:05 ص
google earth
google earth
مي محمد
استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الثلاثاء، الحالة المرورية بشوارع القاهرة من خلال google earth.

ورصدت اللقطات الجوية كثافة مرورية عالية على طريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من المطار، ومتجهة إلى مسجد الرحمن الرحيم وكوبري أكتوبر.

وأظهرت لقطات google earth، أن مطلع كوبرى 6 أكتوبر من طريق صلاح سالم يشهد كثافة مرورية عالية، بينما يشهد أسفل كوبري الفنجري كثافات مرورية عالية للغاية.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية.

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