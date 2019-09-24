ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

هيئة الأسرى الفلسطينيين: 100 أسير يواصلون الإضراب في السجون الإسرائيلية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم، الثلاثاء، إن نحو 100 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، رفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام السجون.

وأضافت الهيئة - في بيان صحفي - أن إدارة المعتقلات قامت - خلال الأيام الماضية - بتجميع الأسرى المضربين من سجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 1 و3 في سجن نفحة.

وأكدت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه الأسرى المضربين، لكسر إضرابهم، وأن أبرز الاعتداءات تتمثل في التفتيشات الدائمة لغرفهم وأقسامهم واقتحامها من قبل وحدات القمع.

وأوضحت أن هذه المعركة تأتي مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، ومن أهمها الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر الجاري، وتحديدا في معتقل "ريمون" قد استعادوا المواجهة مع الإدارة من جديد بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

ترشيحاتنا

أخبار الفن| سر بكاء شيرين عبد الوهاب وتقبيل يد زوجها أمام السعوديين.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري

التحكيم السبب.. أول تعليق للجهاز الفني على إصابة مروان محسن

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

كرامتي أهم من الزمالك.. مدرب منتخب الكرة النسائية يكشف عن حديث الذكريات مع صالح سليم

حكم قراءة القرآن لـ امرأة ترتدي ملابس غير محتشمة

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أخبار الرياضة ليلا.. شكاوى رسمية من مجلس الخطيب ضد مرتضى منصور والغندور..العرب يتخلون عن محمد صلاح في The Best

انسي آلام العظام والمفاصل بتناول كوب من هذا مشروب يوميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. شاهد حلا شيحة في منزلها

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي