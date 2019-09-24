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أخبار البلد

أسبوع خريفي معتدل.. الأرصاد: طقس لطيف على كافة الأنحاء يصاحبه نشاط للرياح

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس في التحسن والاعتدال بالتزامن مع بدء فصل الخريف، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ومعتدل على محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

بينما يكون مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون لطيف ليلا على كافة أنحاء البلاد، يصاحبه انخفاض نسبة الرطوبة مع وجود نشاط محدود للرياح الذى يزيد من إحساسنا باعتدال الطقس خاصة خلال الفترات المسائية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد تكون متكاثرة أحيانا في بعض المناطق مما يؤدى إلى طقس غائم معظم ساعات النهار.

وينصح خبراء هيئة الأرصاد، الحذر من الشبورة المائية على معظم الطرق خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباح.

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