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أخبار العالم

مقتل 3 مدنيين في انفجار بالهند

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت الشرطة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم إثر قيام متمردين ماويين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة كانكر بولاية تشهاتيسجاره.
وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن الهندية والمتمردين الماويين عقب وقوع الانفجار، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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