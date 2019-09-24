مقتل 3 مدنيين في انفجار بالهند

ذكرت الشرطة الهندية اليوم /الثلاثاء/ أن ثلاثة مدنيين لقوا حتفهم إثر قيام متمردين ماويين بتفجير عبوة ناسفة في منطقة كانكر بولاية تشهاتيسجاره.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية - أن اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن الهندية والمتمردين الماويين عقب وقوع الانفجار، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

