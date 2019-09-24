زينب الغزالى: الإصلاح الاقتصادي الجريء المحرك الأساسي للنمو

الدكتورة زينب الغزالى، في تصريح لها اليوم، إ

ليات التقييم والمصداقية.



وطالبت بضرورة توحيد الصف والتأكيد على تمسكنا كمجتمع أعمال وطني بالاستقرار والوقوف ضد أي محاولات من شأنها بث روح الفرقة والانقسام بين أبناء الشعب.



وقالت الدكتورة زينب الغزالى، إ ن الشركات الوطنية لديها وعي وطني وحس أمني كبير وأن القطاع الخاص المصري مدرك تماما لأهمية نشر ثقافة المواطنة والمشاركة المجتمعية وتعزيز مفهوم المواطنة والمشاركة الفعالة من الجميع ونبذ التفرقة والتعصب.

أكدت الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الإصلاح الاقتصادي الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المحرك الأساسي للنمو وللتنمية الاقتصادية والمجتمعية الحقيقية، مشيرة إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة برنامج إصلاح هو الأجرأ والأكبر فى تاريخ مصر الحديث.وقالتن المشروعات القومية الكبري كانت الأساس فى زيادة فرص العمل لشركات القطاع الخاص التى حققت نتائج غير مسبوقة كان لها أكبر الأثر فى تحقيق مصر أعلى معدل نمو هو الثالث عالميا بين الدول النامية.وأضافت: اليوم نري ما تنعم به مصر من أمن وأمان واستقرار نتمنى أن يعم البلدان العربية الشقيقة التى تواجه مخاطر الإرهاب والانفلات الأمني والضياع.وأكدت الدكتورة زينب الغزالى أن ما حققته مصر على مستوى النمو الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية غير المسبوقة أصبحت نموذجا يحتذي به بين الدول وفقا لشهادات وتقارير التقييم العالمية التى تتمتع بأعلي آ