رئيس جامعة أسيوط: 23 مليون جنيه سنويا تكلفة الرعاية الصحية لـ84 ألف طالب





وأشار إلى استكمال جهود الجامعة فى الكشف على فيروس "سى" وعلاج الحالات الحرجة المصابة مجانًا تمهيدًا لإعلان جامعة أسيوط خالية من فيروس "سى" بحلول 2020.



وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن بعض الحالات المرضية للطلبة والتى تتحملها الجامعة تتجاوز تكلفة علاجها الشهرى 18 ألف جنيه شهريًا للطالب الواحد، خاصة مع ارتفاع أسعار أدوية أمراض الأورام والأمراض المزمنة.

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تسخر جميع مستشفياتها من أجل خدمة الحالات الطارئة والمرضية من الطلاب، وذلك إلى جانب قيام مستشفى الطلبة بدوره فى تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 84 ألف طالب وطالبة من أبناء الجامعة، موضحا أن العام الماضي شهد إنفاق نحو 23 مليون جنيه من صندوق التكافل على بند الرعاية الصحية وعلاج الطلاب.وشدد الدكتور طارق الجمال على حرص جامعة أسيوط على مواصلة سبل الرعاية الصحية المقدمة لأبنائها من الطلاب دون الإخلال بواجباتها أو مسئوليتها فى ذلك مع تسخير الدخل المالى من جميع الوحدات المؤجرة داخل الجامعة لصالح تمويل صندوق التكافل الخاص بالطلاب ودعم مصروفاته.من جانبه، أشاد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بما تقدمه مستشفيات أسيوط الجامعية من دور فاعل وحيوى فى علاج الحالات الطارئة والحرجة من الطلاب، إلى جانب ما يقوم به مستشفى الطلبة فى متابعة الحالة الصحية واستقبال الحالات المرضية من مختلف الكليات.