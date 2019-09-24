راكب مشاغب يتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا.. ما فعله سيصدمك

تسبب راكب مشاغب في هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأمريكية اضطراريًا، وذلك بعد أن أحدث حالة من الفوضى والاضطراب على متن الطائرة، حيث قام بتدخين السجائر خلال الرحلة، كما أخذ يلكم المقاعد ويصرخ في وجه الركاب ويوجه لهم تهديدات، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين.



وأفاد التقرير بأنه تم تحويل مسار هذه الطائرة، التي كانت متجهة في الأساس من مدينة "فينيكس" بولاية "أريزونا" الأمريكية إلى "مينيابولس" في ولاية "مينيسوتا"، لتهبط في مدينة "دنفر" بولاية "كولورادو"، يوم الجمعة الماضية، إثر إصابة الراكب المذكور بحالة اضطراب بعد ساعة من إقلاع الطائرة.



ونقل موقع "CNN" عن أحد ركاب الطائرة، ويدعى "جيم ديكي"، قوله إن الراكب المشاغب أقدم على لكم المقعد الموجود أمامه، متسببًا في ذعر وصراخ السيدة التي كانت تجلس على ذلك المقعد، وبعد ذلك بدأ يصرخ ويوجه تهديدات إلى الركاب الآخرين.



وأضاف أن ذلك الراكب توجه لاحقًا إلى المرحاض وشرع في تدخين سيجارة وصرخ قائلًا: "جميعكم هالكون".



وبعد حوالي 20 دقيقة من الاضطرابات، قرر قائد الطائرة تحويل مسار الرحلة والهبوط في أسرع وقت ممكن؛ وعند وصول الطائرة إلى "دنفر" تم إخراج ذلك الراكب من الطائرة.



من جانبها، أصدرت شركة الخطوط الجوية الأمريكية بيانًا أوضحت فيه أنه تم تحويل مسار الرحلة بسبب وجود راكب مزعج على متنها، وقد غادرت الطائرة مجددًا بعد ذلك.



وأكد "ديكي" أن بقية الرحلة كانت هادئة للغاية، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أن أيا من الركاب قد نطق بكلمة بعد عودتهم إلى الطائرة في مدينة "دنفر" وقيامهم بمواصلة الرحلة إلى "مينيابولس".