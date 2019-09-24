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تعليم

مستشفى سوهاج التعليمي يحصل على 3 أجهزة الأولى من نوعها في الصعيد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
صدى البلد
خالد رياض
حصل مستشفى سوهاج التعليمي على ٣ أجهزة هي الأولى من نوعها في مستشفيات وزارة الصحة، بوسط وجنوب الصعيد، وتعد تلك الأجهزة إضافة قوية للمستشفى، وتقدم الخدمات للمواطنين بأسعار اقتصادية.

جهاز "تصوير قاع العين بصبغة الفلورسين FFA"

يعتبر جهاز "تصوير قاع العين بصبغة الفلورسين FFA" والذي تم تركيبه وتشغيله أمس، الاثنين، داخل المستشفى من أحدث الأجهزة في العالم والأول من نوعه في مستشفيات جنوب ووسط الصعيد المزود بهذه الخاصية.

يقوم الجهاز بتصوير قاع العين بالصور الملونة وباستخدام صبغة الفلوروسين، كما أن له دورا هاما ورئيسيا في تشخيص ومتابعة جميع أمراض الشبكية، ويبلغ ثمنه مليون جنيه.

جهاز "الياج ليزر" بقسم الرمد

تم تركيب الجهاز الشهر الماضي، ويعد من أحدث الأجهزة في العالم والأول من نوعه في جنوب ووسط الصعيد.

الجهاز يقوم بمسح العتامات خلف العدسات المنزرعة بعد عمليات المياه البيضاء وإذابة عتامات الجسم الزجاجي، كما يقوم بعمل فتحات بالليزر في انسان العين لعلاج حالات الجلوكوما المزمنة.

جهاز "الفراكشنال ليزر" بقسم الجلدية

يعد الجهاز الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة والسكان بالصعيد، ويستخدم في علاج وإزالة الزوائد الجلدية أو السنطات المعدية أو الحسنات الصغيرة أو الكبيرة الحجم، كما يقوم بإزالتها إزالة تامة، ولا يحتاج المريض إلا لجلسة واحدة فقط لإتمامها، ويتم بعدها تقشير مكان الإصابة خلال أسابيع ولا يترك مكانها أي أثر.

كما يستخدم الجهاز في شتى أنواع العلاج التجميلي والندبات الجلدية بشتى أنواعها مثل ندبات حب الشباب وندبات الجديري المائي، بالإضافة إلى تحسين مظهر الندبات الجراحية، كما تستخدم لعلاج تصبغات الجلد المصاحبة للتقدم في العمر، وللتخفيف من تجاعيد الوجه، ولعلاج خطوط الوجه الرفيعة، في حالات عدم تجانس لون البشرة، بالإضافة إلى حالات الكلف السطحي والنمش.

كما يستخدم الحهاز للتخفيف من اتساع مسام البشرة، وللتخفيف من تشققات الجلد التي تحدث بسبب الحمل أو بسبب تغير الوزن، وتبلغ قيمة الجهاز حوالي نصف مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد شيخون، مدير مستشفى سوهاج التعليمي، إن الأجهزة تم تركيبها بمتابعة ودعم من الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس الهيئه العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لافتا إلى أن الخدمات ستقدم للمرضى بأسعار اقتصادية، وأن الأجهزة تعتبر إضافة قوية للمستشفى.

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