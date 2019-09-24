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منوعات

نجمة هوليوود تكشف لأول مرة المستور عن اغتصابها.. قصة صادمة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
أحمد شريف
قالت النجمة الأمريكية ديمي مور إنها تعرضت للاغتصاب في سن 15 عامًا بمنزلها، على يد رجل زعم أنه دفع لوالدتها 500 دولار للاعتداء عليها جنسيًا.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، صرحت نجمة هوليوود البالغة من العمر 56 عامًا، بهذه المزاعم خلال لقائها التليفزيوني ببرنامج "جود مورنينج أمريكا" لمناقشة مذكرتها "Inside Out".

وروت ديمي مور عبر القاء التليفزيوني أنها عندما عادت إلى منزلها وجدت رجلا يكبرها في العمر وهو أحد معارف والدتها.

وأوضحت النجمة الأمريكية أنها بعد اغتصابها على يد الرجل الذي كان يجلس بمنزلها، فال لها إن أمها باعتها له، حيث دونت في مذكراتها قائلة: "لقد كان اغتصابا وخيانة مدمرة، كشف عنهما سؤال الرجل القاسي: كيف تشعر أمك بأنك اغتصبتِ من أجل 500 دولار؟".

وبحسب تصريحات ديمي مور، كانت والدتها مدمنة كحول، واصطحبتها إلى الحانات عندما كانت في سن المراهقة حتى تغوي بها الرجال، حيث توفيت أمها في عام 1998.

وقالت ديمي مور إن أول محاولة انتحار قامت بها والدتها حدثت عندما كانت الممثلة في الثانية عشرة من عمرها، وكان تدخلها هو الذي أنقذ حياة والدتها.

كانت ديمي مور واحدة من أنجح الممثلات في التسعينيات بفضل أدوار البطولة في أفلام مثل Ghost وA Few Good Men وIndecent Proposal.

فيما ركزت النجمة الأمريكية في كتابها الجديد على أمها، وكذلك بناتها الثلاث وزوجها السابق بروس ويليس.

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