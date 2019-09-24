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ستائر وصناديق قمامة وإكسسوارات.. سائق نقل عام يحول سيارته إلى أتوبيس الأحلام.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:07 ص
اتوبيس هيئة النقل
اتوبيس هيئة النقل العام
ندى فتح الله
قال عبد الله يحيى سائق أتوبيس نقل عام، إنه كان يعمل على أتوبيس خاص به في البداية، وكان يحافظ على نظافتها بشكل كبير.

وأوضح عبد الله يحيى خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، أنه عندما عمل في هيئة النقل العام وأصبح سائق أتوبيس تابعا لها بدأ في الحفاظ عليه وتنظيفه.

وأكد عبد الله يحيى أنه أراد أن يصبح مميزًا، وأراد أن يرسم الابتسامة على وجوه المواطنين عندما يستقلون أتوبيسا خاصا بالهيئة ويجدونه نظيفًا، حيث إنه قام بوضع عدد من صناديق المهملات داخله، ودمى وستائر وإكسسوارات لتزيين الأتوبيس.

وأوضح عبد الله يحيى أن هناك ركابا متعاونين تحافظ على نظافة الأتوبيس، وهناك غير الملتزمين، موجهًا كلمته لهم: "حفاظًا على نظافة الأتوبيس.. أرموا الزبالة في الباسكت".

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