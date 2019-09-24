في إطار اتفاقية المنطقة الآمنة.. القوات الأمريكية والتركية تبدآن تسيير الدورية المشتركة الثانية في سوريا.. شاهد

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء تسيير الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات الأمريكية والتركية شرقي الفرات السورية، في إطار الاتفاق على إنشاء المنطقة الآمنة، مؤكدة أن عددا من المركبات بدأت بالتحرك بالمنطقة بمشاركة طائرات بدون طيار. بحسب وكالة الأناضول.



ونقلت الوكالة التركية عن مراسلها أن 4 مدرعات تركية عبرت الحدود إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.



وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تسير الدورية البرية في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة.



وقالت وسائل الإعلام التركية إن الدورية جرت بمشاركة عناصر وعربات وطائرات بدون طيار من الجيشين الأمريكي والتركي.



وفي وقت سابق، قامت القوات الأمريكية والتركية بست دوريات جوية مشتركة عبر الطائرات المروحية.