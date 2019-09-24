ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب القوات اللبنانية: لا يجب أن يقحم حزب الله لبنان في حرب من أجل إيران

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أن رياح الحروب تلوح في منطقة الشرق الأوسط، منتقدا بشدة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، لإصراره على التهديد، وبصورة متكررة، بخوض الحرب دفاعا عن إيران ومساندتها حال تعرضها لأي ضربة عسكرية.
وقال جعجع - في تصريحات لصحف (الجمهورية واللواء ونداء الوطن) اللبنانية في أعدادها الصادرة اليوم - إن حزب الله يجب ألا يقحم لبنان في "ورطة عسكرية" وصراعات إيران وحروبها، لافتا إلى أن محور إيران في المنطقة ليس متماسكا وإنما في "حال انقباض" ولم يعد كما في السابق.
وأشار إلى أن رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، يجب عليهما وفقا لمسئوليتهما الدستورية والوطنية، أن يتحدثا مع "نصر الله" وإبلاغه أنه من غير المقبول أن يقرر بالإنابة عن اللبنانييم وأن يزج بهم في حرب مدمرة.
وأضاف "لا نؤمن بما يؤمن به حزب الله من مبادىء، ولا نريد إقحام لبنان في صراعات إيران وحربها، ومن غير المقبول أن يتحكم الحزب بمصير اللبنانيين، ولا يجوز أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج الحكومة".

ترشيحاتنا

أخبار الفن| سر بكاء شيرين عبد الوهاب وتقبيل يد زوجها أمام السعوديين.. عرض فيلم نورا تحلم لـ هند صبري

ياليتهم يحترمونا..تركي آل الشيخ: أشياء جديدة تمنع السعوديين من السفر للخارج

إعلان صفقة القرن.. تفاصيل لقاء جانتس وجرينبلات

فستان مكشوف الاكتاف.. لقاء الخميسي بإطلالة جريئة من مهرجان الجونة.. شاهد

طرزان بس مش إنسان.. قرد ينقذ جروا من براثن كلاب ضالة

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

مرتضى منصور يحذر طارق حامد

مفاجأة.. رانيتيدين لا يحتوى على شوائب مسرطنة

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة

بعد إطلالاتها المثيرة للجدل في مهرجان الجونة.. شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي

فاروق جعفر يوجه رسالة قوية لـ حسام البدري بشأن الجهاز الفني للمنتخب.. فيديو

ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى.. فتاة كرداسة تروى تفاصيل مأساة هتك عرضها

صدمة لجماهير الأهلي .. تعرف على إصابة مروان محسن ومدة غيابه

ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

اخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة.. الكشف عن الجهة الممولة لفيديوهات الهارب محمد علي ووائل غنيم

أحمد فهمي يفتح النار على مستثمري مرض هنا الزاهد: لسه عايزني أبقى محترم مع الناس دي؟

إيمان العاصى الأجرأ.. أروى جودة تتألق.. نجمات اخترن اللون الأبيض فى اليوم الخامس من مهرجان الجونة

فاجعة.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة في الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. يارا نملة تكشف للسعوديات سر نقاء بشرتها

بفستان أحمر.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة فى الصحراء

قميص ولا فستان.. روجينا وإنجي علي بإطلالات جريئة في الجونة