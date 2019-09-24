حزب القوات اللبنانية: لا يجب أن يقحم حزب الله لبنان في حرب من أجل إيران

حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أن رياح الحروب تلوح في منطقة الشرق الأوسط، منتقدا بشدة الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله، لإصراره على التهديد، وبصورة متكررة، بخوض الحرب دفاعا عن إيران ومساندتها حال تعرضها لأي ضربة عسكرية.

وقال جعجع - في تصريحات لصحف (الجمهورية واللواء ونداء الوطن) اللبنانية في أعدادها الصادرة اليوم - إن حزب الله يجب ألا يقحم لبنان في "ورطة عسكرية" وصراعات إيران وحروبها، لافتا إلى أن محور إيران في المنطقة ليس متماسكا وإنما في "حال انقباض" ولم يعد كما في السابق.

وأشار إلى أن رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، يجب عليهما وفقا لمسئوليتهما الدستورية والوطنية، أن يتحدثا مع "نصر الله" وإبلاغه أنه من غير المقبول أن يقرر بالإنابة عن اللبنانييم وأن يزج بهم في حرب مدمرة.

وأضاف "لا نؤمن بما يؤمن به حزب الله من مبادىء، ولا نريد إقحام لبنان في صراعات إيران وحربها، ومن غير المقبول أن يتحكم الحزب بمصير اللبنانيين، ولا يجوز أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج الحكومة".

