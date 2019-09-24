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رياضة

آرسنال يواجه نوتينجهام فورست في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:04 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
محمد السعيد
يستضيف فريق آرسنال نظيره نوتينجهام فورست، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ويسعى آرسنال صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور الثاني، بينما يطمح نوتينجهام في إسقاط الجانرز.

ومن المتوقع أن يدفع أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال بالبدلاء في مباراة اليوم، نظرا لسهولة المنافس، بالإضافة إلى منح العناصر الأساسية راحة قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الدور ذاته من كأس الرابطة، مانشستر سيتي مع بريستون نورث، واتفورد مع سوانزي سيتي، بوتسموث مع ساوثهامبتون، لوتون اتون مع ليستر سيتي، شيفلد مع إيفرتون، كراولي تون مع ستوك سيتي.

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