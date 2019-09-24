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مرأة

شاهد.. يارا نملة تكشف للسعوديات سر نقاء بشرتها

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
يارا نملة
يارا نملة
ريهام قدري
يارا نملة من أهم الشخصيات السعودية في عالم التجميل، وتعتمد العديد من السيدات السعوديات علي طريقة مكياج يارا نملة وطريقة اهتمامها بجمالها وبشرتها.

ونشرت يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" صورة لبشرتها الصافية والتي صرحت بهذه الصورة عن وصفتها الجمالية وسر نقاء وصفاء بشرتها "وقالت يارا لي فتره استخدم كريم ليلي من دكتور اورقانيك بخلاصة زيت الزيتون العضوي الصراحه فيه فيتامينات كثيرة ويغذي البشره بشكل ممتاز .. لاحظت إني لمن أصحى الصباح بشرتي مترطبه و صحيه ! ما يدهن ابد ولا يسد المسام.


وكانت انهالت التعليقات عن جمال بشرة يارا ونقائها ومدي اعجاب السيدات السعودية بوصفات ونصائح خبيرة التجميل يارا نملة .

يارا نملة..  من اهم الشخصيات السعودية في عالم التجميل، وتعتمد العديد من السيدات السعوديات بمكياجها وطريقة اهتمامها بجمالها وبشرتها.

نشرت يارا نملة على صفحتها الشخصية عبر تطبيق الصور الشهير «انستجرام» صورة لبشرتها الصافية والتي صرحت بهذه الصورة عن وصفتها الجمالية وسر نقاء وصفاء بشرتها «وقالت يارا لي فتره استخدم كريم ليلي من دكتور اورقانيك بخلاصة زيت الزيتون العضوي الصراحه فيه فيتامينات كثيره و يغذي البشره بشكل ممتاز .. لاحظت اني لمن اصحى الصباح بشرتي مترطبه و صحيه ! ما يدهن ابد ولا يسد المسام».

وكانت انهالت التعليقات عن جمال بشرة يارا ونقائها ومدي اعجاب السيدات السعودية بوصفات ونصائح خبيرة التجميل يارا نملة.

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