اتحاد الفلاحين يزف بشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاكهة

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن جميع الخضراوات والفاكهة بالأسواق ستكون في متناول جميع الفئات خلال الفترة المقبلة نتيجة لاستيراد بعض التقاوى خلال شهر نوفمبر.



وقال محمد فرج، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم يرجع إلى عدم إمكانية تخزينها بسبب قلة مبردات حفظ البطاطس مع حفظ الطماطم على هيئة صلصة وليس كما هى.



وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين أن أسعار محصول البطاطس معقولة مقارنًة بأسعاره فى العام الماضى فى مثل تلك الأيام، لذا لن تحدث أزمة فى تواجد البطاطس أو أسعارها.



وأضاف رئيس اتحاد الفلاحين أن الدولة تتخذ إجراءات حقيقية وصارمة فى ضبط الأسعار بالأسواق مع توفير السلع والمنتجات الزراعية.

