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ناقلا لهم تحيات الرئيس.. وزير الدفاع يلتقى طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد الفنى للقوات المسلحة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:13 ص
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
محمد إبراهيم
التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وألقى مدير المعهد الفنى للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين فى أنفسهم وأسلحتهم لكى يكونوا مستعدين دائمًا للذود عن أمن مصر واستقرارها، مشيرًا إلى دور المعهد فى دعم منظومة التأمين الفنى للقوات المسلحة بجميع الأفرع والتخصصات.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض القائد العام خلال اللقاء عددا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى ، مشيدًا بالنجاحات التى حققتها القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على جميع الإتجاهات الإستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل الذى يمتلك الاحترافية فى تنفيذ المهام التى توكل إليه تحت مختلف الظروف.

حضر اللقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد الفنى للقوات المسلحة.

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