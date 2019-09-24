رقصة ملكية.. شاهد الأمير هاري وزوجته يرقصان في جنوب أفريقيا

عرضت فضائية "euronews (عــربي) " لقطات لرقص الأمير هاري وزوجته ميجان، خلال زيارتهما إلى جنوب أفريقيا، بمدينة كيب تاون، وبدأ الأمير هاري وزوجته ميغن إلى جانب ابنيهما آرشي أول زيارة رسمية لهم كعائلة إلى جنوب أفريقيا.



واستقبل الأمير وزوجته دون ابنيهما بعروض راقصة من عادات وتقاليد المنطقة، وشارك الأميرة وزوجته الراقصين في العروض.



وينتظر أن تركز زيارة الزوجين الملكيين في جنوب إفريقيا على حماية الغابات وبعث المشاريع، إلى جانب الصحة الذهنية والتخلص من الألغام، وستكون محطة الزيارة المقبلة للأمير هاري في أنغولا، تليها بوتسوانا ومالاوي.

