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منوعات

مختل عقليا.. رجل يجبر زوجته وابنته على المشي فوق كسر الزجاج

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
مريم صليب
تعرضت أم وطفلتها البالغة من العمر 9 سنوات، إلى الضرب والتعنيف من قبل زوجها المضطرب نفسيا حيث أجبرهما على السير فوق كسر الزجاج وعندما اعترضت الأم ضربها عصا حديدية على وجهها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور "، أن الأم البالغة من العمر 35 عاما اتصلت تستنجد بالشرطة لحمايتها من الضرب العنيف الذي تعرضت له عندما امتنعت عن السير على الزجاج الذي قام الزوج المجنون بتكسيره وطلب منها المشي فوقه.

وقام الزوج بضرب الأم حتى أصيبت ببعض الكدمات في عمودها الفقري والوجه، لم تسلم منه الطفلة الصغيرة التي قطع شعرها وأصيبت بكدمات في الظهر والقدمين والمؤخرة.

حضرت الشرطة وأنقذت الطفلة ووالدتها من يد الأب المضطرب، وتم إيداعه في السجن وتنتظر الطفلة ووالدتها المكلومتين، ولكن أصيبت الطفلة بحالة نفسية فإنها تصرخ وتفقد الوعي كلما رأت والدها.

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