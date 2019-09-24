بدء أعمال الاجتماع التشاوري الأول للمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ قرارات قمة بيروت

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة ، أعمال الاجتماع التشاوري الأول للمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية لوضع خطة تحرك مشتركة لتنفيذ القرار رقم (64) الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عُقدت في ببيروت خلال شهر يناير 2019.



وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الاجتماع يعقد في إطار حرص الأمانة العامة على تطوير منظومة التعليم الفني والمهني تنفيذًا لقرار القادة العرب على أكمل وجه ودمج جهود الشركاء والفاعلين في هذا المجال.



وتطرقت أبو غزالة إلى أهمية الاجتماع خاصةً في ضوء ما تشهده المنطقة من ازدياد في معدلاتالبطالة من جهة والعجز الواضح في الكوادر البشرية العاملة في المجال الفني والمهني من جهة أخرى، ومعاناة المنطقة من ادنى مستوى لمعدلات المشاركة في قوة العمل بين اوساط الشباب فيكل التخصصات، الأمر الذي أدى الى زيادة أعداد البطالة في أوساط الشباب من الذكور والاناثعلى حد سواء، مما يعوق تحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي يتطلب عمالة فنية على مستوىعال وتنظيم فعال للمهن حيث أن الاستثمار في التعليم الفني يحد من البطالة ويزيد من مواردالدولة ويحقق مكاسب انسانية واجتماعية واقتصادية للمواطنين ويؤثر تأثيرًا مباشرًا على أداءالقطاعات الانتاجية والخدمية.



وأضافت السفيرة هيفاء أبو غزالة أن التعليم الفني والمهني يٌعد بمثابة بوابة التنمية الحقيقيةلدولنا العربية في الوقت الذي تُعاني فيه العديد من الدول العربية من صراعات ونزاعات مٌسلحة،ومن تراجع في المؤشرات العالمية في هذا الجانب.



واكدت ضرورة تكاتف الجميع لتخطي عقبات تطوير منظومة التعليم الفني والمهني العربيةسويًا لمواكبة المنظومات العالمية وخلق هذا التطوير فعليًا على أرض الواقع.



ويشارك في الاجتماع المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة ذات الصلة بموضوعات التعليمالفني والمهني، كما يشارك عدد من المنظمات الإقليمية والدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدةللتربية والعلم والثقافة اليونيسكو.