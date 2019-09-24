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برلمان

وفد من البرلمان يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر دولي

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
توجه النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اليوم، الثلاثاء، إلى إيطاليا، بصحبة وفد برلماني يضم أعضاءً من لجان العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية والعربية، تلبيةً للدعوة من اتحاد البرلمان الدولي، لحضور مؤتمر السلم والأمان العالمي، والذي ينعقد في إيطاليا، وتستغرق فعالياته عدة أيام.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات مع دول الوفود المشاركة في المؤتمر، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا `ذات الاهتمام المشترك.

ويستعرض وفد البرلمان المصري، خلال الزيارة، رؤية مصر تجاه الأحداث التي تشهدها دول المنطقة على رأسها القضية الفلسطينية، ومجريات الأوضاع في سوريا واليمن، ودورها لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، كما يستعرض الوفد جهود مصر لمكافحة الإرهاب، ودور المجتمع الدولي لمجابهته، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية التي تشهدها.

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