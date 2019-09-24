دقت ساعة الطرح.. من المستفيد من اكتتاب أرامكو

تسير المملكة العربية السعودية بخطى متئدة نحو اكتتاب شركة أرامكو (عملاق النفط السعودى)، رغم الهجمات الأخيرة التى طالت معملى بقيق وخريص التابعين لها.



وزادت السعودية عدد المصارف المفوضة للطرح الأولي المزمع لأسهمها إلى 15 مصرفا، مع إضافة مصارف جديدة من بينها "الخليج الدولي". حسب ما نقلته وكالة بلومبرج.



وجاءت قائمة البنوك التسعة التي فوضتها أرامكو فى أول سبتمبر الجاري شملت كلا من "جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وكريدي سويس وسيتي ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي" ، إضافة إلى قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو محليا كلا من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.



وأضافت أرامكو إلى مفوضى طرحها: "باركليز" البريطاني، BNP Paribas الفرنسي، ودويتشه بنك الألماني، وUBS السويسري، و"الخليج الدولي"، وCredit Agricole، وسوسيتيه جنرال.



ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.



وفى ضوء الهجمات الأخيرة التى استهدفت معملى بقيق وخريص واتهمت إيران بالوقوف ورائها دفعت بوجود مخاوف لتنفيذ الطرح فى الوقت الحالى، مقترحًا الدكتور محمد شمس المستشار السابق بوزارة النفط السعودية، وشركة أرامكو للنفط، أن يؤجل الإكتتاب لحين إشعار آخر، مشددًا على أن شركة أرامكو خط أحمر.



ولفت "شمس"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الاكتتاب فى الوقت الحالى ربما يشوبه بعض المخاطر، ومؤكدا فى الوقت ذاته، أهمية الشركة للسعودية باعتبارها موردا أساسيا لإيرادات المملكة وكيان تاريخى.



وحول المستفيدون من الطرح للشركة، ألمح " المستشار السابق بأرامكو"، أنه لا أحد مستفيد بشكل كبير خصوصا وأن السعودية لديها استثمارات ضخمة وعدد كبير من الصناديق السيادية واحتياطيات نقدية تقدر بـ 3 تريليونات ريال سعودى.



وعاد "شمس"، ليشير إلى أن شركة أرامكو كيان ضخم له خصوصيته ونظامه الخاص.



ونبه "شمس"، إلى أن استهداف منشأت أرامكو النفطية ليس الهدف منها استهداف الشركة فحسب بل اقتصاد السعودية إذا تمثل رقما أساسيا فى الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن أعداء المملكة لن ولم ينالوا منها بفضل التفاف أبنائها حول قيادتها وحكومتها الرشيدة.



وتستعد "أرامكو" لبيع حصة من أسهمها تصل نسبتها إلى 5% في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية، ياسر الرميان، الأسبوع الماضي، أن الاعتداءات على معملي الشركة في شرق البلاد لن تؤخر طرح أو اكتتاب "أرامكو.



كانت الهجمات التي استهدفت منشأتيْ خريص والبقيق واتُّهمت إيران بالوقوف وراءها، قد ألقت بظلالها على المشروع إذ أثيرت مخاوف من تأخر موعد طرح القسم الأول من أسهم أرامكو للاكتتاب العام والمقدر بنحو 20 مليار دولار.



فقد تضرر إنتاج الشركة العملاقة بما لا يقل عن 5.7 ملايين برميل يوميا وهي الكمية التي تخرج عادة من المنشأتين المتضرّرتين لكن أرامكو تعهّدت بعودة الإنتاج إلى سابق عهده بحلول نهاية سبتمبر الجاري.

