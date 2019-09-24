بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي و بريستون نورث بـ كأس رابطة الأندية.. شاهد

يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث، من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداثا مثيرة بين مانشستر سيتي وبريستون نورث، ويستطيع زوارنا مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث بثا مباشرا من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية عبر الرابط المرفق في الخبر.



بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية



يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على نظيره بريستون نورث اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية



ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسم الماضي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور المقبل، بينما يطمح بريستون نورث الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، إلى تفجير مفاجأة مدوية بالإطاحة بـ مانشستر يونايتد خارج البطولة.



بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية



ومن المتوقع أن يدفع بيب جوارديولا بالبدلاء في مباراة اليوم، لتجهيزهم للمباريات المقبلة، ومنح عناصره الأساسية راحة، قبل استئنافي مباريات الدوري الإنجليزي.



بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و بريستون نورث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية



