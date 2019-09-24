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ثقافة

وزيرة الثقافة تنعى ناهد زخاري: فن الموسيقى فقد أحد روافده الأكاديمية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:36 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نعت وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الدكتورة ناهد زخاري، مؤسسة قسم الهارب بمعهد الكونسيرفتوار، التي غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، عن عمر تجاوز ٨٧ عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، الثلاثاء، إن فن الموسيقى فقد أحد روافده الأكاديمية الثرية، حيث أعادت الراحلة اكتشاف وتأصيل آلة الهارب الفرعونية، ووصفتها بأنها كانت مرجعا موسيقيا عظيما وابدت حزنها على استاذتها وصديقتها التى تعلمت منها الكثير.

والراحلة تعد اول مؤسس لقسم آلة الهارب بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، وأول عازفة مصرية للالة الهارب تخرجت في كلية التربية الموسيقية، ثم استكملت دراستها المتخصصة في آلة الهارب بايطاليا وحصلت على الدكتوراة، تدرب وتخرج على يديها العديد من العازفين المتميزين المتخصصين، ولها اسهامات كبيرة في اكتشاف عدد كبير من المبدعين والعازفين.

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