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رياضة

بث مباشر مباراة آرسنال ونوتينجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
فريق ارسنال
فريق ارسنال
ياسمين تيسير
يقدم لكم "صدى البلد" خدمة بث مباشر لـ مباراة آرسنال و نوتينجهام فورست ، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أحداثا مثيرة بين آرسنال و نوتينجهام فورست ، و يستطيع زوارنا مشاهدة مباراة آرسنال و نوتينجهام فورست بث مباشرا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية الممتاز عبر الرابط المرفق في الخبر.

يستضيف فريق آرسنال نظيره نوتينجهام فورست، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

بث مباشر مباراة آرسنال و نوتينجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

ويسعى آرسنال صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والتأهل إلى الدور الثاني، بينما يطمح نوتينجهام في إسقاط الجانرز.

بث مباشر مباراة آرسنال و نوتينجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

ومن المتوقع أن يدفع أوناي إيمري المدير الفني لفريق آرسنال بالبدلاء في مباراة اليوم، نظرا لسهولة المنافس، بالإضافة إلى منح العناصر الأساسية راحة قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

بث مباشر مباراة آرسنال و نوتينجهام فورست في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

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