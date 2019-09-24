سيارات خليجي بـ 64 ألف جنيه وبي إم دبليو بـ 85.. أسعار السيارات بسوق الجمعة هذا الأسبوع





تشهد أخبار السيارات في مصر وأسعار السيارات بصفة عامة في العالم أجمع تغيرا سريعا، لذا يحرص الملايين على مستوى العالم بمتابعة أسواق السيارات، وبخصوص هذا الصدد ننشر أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات بالحي العاشر في مدينة نصر وجاءت كالتالي:هيونداي النترا خليجي موديل 1996 كاملة مانيوال بـ 64 ألف جنيهفيات سينا موديل 2008 بـ78 ألف جنيهسيات ليون موديل 2015 بحالة الفابريكا بـ170 ألف جنيهسيتروين سي 3 موديل 2004 مانيوال بـ73 ألف جنيهفيات 128 موديل 1983 بـ20 ألف جنيههيونداي اكسيل موديل 1997 بـ67 ألف جنيهسوزوكي فيتارا موديل 2004 بـ 130 ألف جنيهسوزوكي فيتارا موديل 1989 سقف متحرك كاملة أوتوماتيك بـ86 ألف جنيه.رينو لوجان موديل 2013 أوتوماتيك بـ130 ألف جنيه.رينو موديل 2016 كاملة أوتوماتيك بـ165 ألف جنيهفيات 128 موديل 2002 بـ35 ألف جنيهكيا سيراتو موديل 2004 أوتوماتيك بـ140 ألف جنيههيونداي اكسنت موديل 2017 بحالة الفابريكا بـ 225 ألف جنيهفورد فوكس موديل 2012 بـ 220 ألف جنيهمرسيدس e320 موديل 2005 بـ350 ألف جنيهبي ام دبليو e30 موديل 1985 بـ 85 ألف جنيهتويوتا يارس موديل 2008 بـ 177 ألف جنيه وتويوتا يارس موديل 2007 بـ 160 ألف جنيه.مازدا 3 موديل 2007 ب 150 ألف جنيه